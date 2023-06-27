وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحي وثورة 30 يونيو .. تجليات عظيمة وميلاد جديد للدولة المصرية

هنأ المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الاضحى المبارك، مؤكداً في هذا الايام المباركة تتجلي فيها البركات ندعوا الله عز وجل أن يحفظ وطننا من كل سوء.

أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو

واضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اصطفاف الحجيج اليوم بعرفات الله ركن الحج الاعظم لاستكمال مناسك الحج في المشاعر المقدسة ،يبتلهون الي الله راجين عفوة ومغفرته ، في مكان واحد بصوت واحد ، يذكرنا ويدعونا الي التوحد والتآخي بين ابناء الوطن الواحد.

و قدم ابوشقة التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو مؤكداً بأنها ثورة شعبيه انتفض فيها المصريين للحفاظ علي وطنهم من جماعات الظلام التي أرادت اختطاف الوطن.

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وتابع أبوشقة، بأن التاريخ سيخلد سيرة زعيم وطني وضع روحه علي كفه لإنقاذ وطنه هو الرئيس السيسي ، الذي استجاب لنداء الوطن ، وعبر بسفينة الوطن الي بر الأمان وأسس جمهورية جديدة لدولة ديمقراطية عصريه حديثه، مؤكدًا أن القاصي والداني شاهد حجم الانجازات التى تحققت في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتؤكد أن 30 يونيو كانت ميلاد جديد للدولة المصرية التى واجهت التحديات، كجائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات يسود في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.