الرئيس السيسى يهنئ الرئيس السورى بشار الأسد بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتوجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا ببشار الأسد

وأعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



وفي نفس السياق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، أجرى اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وتقدم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

