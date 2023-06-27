السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الليبي، محمد المنفي، وفقًا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وهنأ الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووجه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وفي ذات السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

ويعد يوم عرفة.. يوم شرّفه الله.. يوم عظّمه الله، حيث يباهى الله بأهل عرفة أهل السماء، إنّه يوم العتق من النيران، ويوم الطاعة والإجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد سمي يوم عرفة بهذا الاسم، لأن الناس يتعارفون فيه، أو لأن الخلق يعترفون فيه بذنوبهم، وقيل إن عرفة سمي بذلك لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته.

الوقوف بجبل عرفات

ويعد الوقوف بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارًا عليه، فحجه باطل كما قالت الإفتاء، حيث أنه اليوم الذي أتم الله فيه دين الإسلام وأتم فيه النعمة، ومن فضائل يوم عرفة أن الدعاء فيه مستجاب ففي يوم عرفة قال رسول الله ﷺ: ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة رواه مسلم.

ونظرًا لأهمية اليوم فهناك أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، حيث أنَّه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى استحباب صيام يوم عرفة إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ أخرجه مسلم، وفى الحديث: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله عز وجل: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [الحج:28] ومن أفضل أوقات الدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة الظهر وحتى غروب شمس يوم عرفة.