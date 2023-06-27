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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الأضحى المبارك

السيسي ورئيس المجلس
السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وهنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

 

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لتهنئته بعيد الأضحى

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السيسي يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بعيد الأضحى المبارك

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السيسى يهنئ ولي عهد الكويت بحلول عيد الأضحى

 

وقد أعرب السيد محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من السيد الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التونسية

 

وفي ذات السياق أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وقد توجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

 وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.

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