حجاج البحر الأحمر من عرفات إلى المزدلفة.. صور

بدأ حجاج البحر الأحمر النزول من جبل عرفات متجهين إلى المزدلفة مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، مرددين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك وتحفهم العناية الإلهية.

وكشف سامح جمعة من حجاج البحر الأحمر عن الأجواء الروحانية التي عاشها منذ صباح اليوم الثلاثاء على صعيد عرفات ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. مشيرا إلى أن حجاج البحر الأحمر بدأوا في النزول من جبل عرفات مساء اليوم متجهين إلى المزدلفة لاستكمال مناسك الحج وذلك بعد قضاء يوم عرفة ركن من أركان الحج بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

وأشار مسؤلو الحج بالبحر الأحمر بأن 99 حاج من محافظة البحر الأحمر يؤدون مناسك الحج منهم 42 حجاج جمعيات و 57 حاج من حجاج القرعة و جميعهم بخير وصحة جيدة.

لافتا بأن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة في السادس من شهر يوليو المقبل

وذلك بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.

حجاج البحر الاحمر

حجاج البحر الاحمر

حجاج البحر الاحمر