شاهد.. مزدلفة بكامل استعداده لاستقبال الحجاج

يبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم عرفة بالنفرة إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقف الحجاج على جبل الرحمة والدعاء لله.

مشعر مزدلفة اتجاه الحجاج بعد غروب الشمس لاستكمال مناسك الحج

ومكان مشعر مزدلفة هو الآن بكامل استعدادة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والقادمين من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة، وخطط الاستعداد في مشعر مزدلفة يبدأ من خلال استعداد قطار الحرمين والطرق الخاصة بالمارة والوجبات والإعاشة التي تنتظر حجاج بيت الله الحرام جميعها بكامل استعدادها، وجاء ذلك خلال فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”.

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر المزدلفة لجمع الجمرات، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى لاستكمال مناسك الحج.

وفي هذا التوقيت من يوم عرفة يرفع الحجاج كفوفهم إلى الله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات بالدعاء، ويستحب فيه الإكثار من الدعاء كما ورد في السنة النبوية، أن دعاء يوم عرفة مستجاب، وانتشر مقطع فيديو لأحد الحجاج في حالة من الدعاء والبكاء، ورفع حاج كفوفه لله من على جبل الرحمة في مشعر عرفات.

فيديو | مراسل #الإخبارية محمد الشيخ: مشعر مزدلفة بكامل استعداده لاستقبال الحجاج بعد غروب شمس يوم عرفة#يوم_عرفة#بسلام_آمنين pic.twitter.com/t6m8lRtZrF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

وصايا وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للحجاج في يوم عرفة



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نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددًا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بأفضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالآتى:

اتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهى الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

ويعد أفضل الأعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن من دون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.