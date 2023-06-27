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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل بهارات الستيك لمذاق لذيذ في عزومة العيد

بهارات لحم
بهارات لحم

يوافق غدًا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتتفنن الامهات في صنع الأكلات الشهيه ذات المذاق المختلف، ولأن التوابل من إحدى العوامل الرئيسية لتحسين مذاق الطعام، نقدم لك طريقة صنع خلطة من البهارات لستيك اللحم.

 

المقادير

- السكر البني : نصف كوب

- بابريكا : ربع كوب

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- بودرة الفلفل الحار : ملعقة كبيرة

- مسحوق الثوم : ملعقة كبيرة

- مسحوق البصل : ملعقة كبيرة

- بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة

- الستيك : حسب الحاجة

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فتة لحم الغنم لغداء عيد الأضحى

طريقة التحضير

امزجي جميع المكونات جيداً ودعيها في الهواء لمدة 10 دقائق.

 

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طريقة عمل صينية لحم الريش المشوي

بهري اللحم بمزيج البهارات وبشكل جيد، وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم أخرجيه واشويه حتى يصبح لونه مائلاً إلى البني الغامق، ويُقدم ساخناً.

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