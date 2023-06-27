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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة| حضريها للصغار في عيد الأضحى

كرواسون بالشوكولاتة
كرواسون بالشوكولاتة

تتفنن الأمهات في تحضير الحلوى لعزومات عيد الأضحى، ومن الحلويات الشهيه التي يعشقها الصغار هي الكرواسون بالشوكولاتة، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يزيد من هرمون السعادة.

المقادير

- لتحضير عجينة الكرواسان :

دقيق : 2 كوب

ماء دافئ : ربع كوب

حليب : ربع كوب (سائل)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف (بدرجة حرارة الغرفة)

الزبدة : نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية / باردة)

صفار البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الحشوة :

الشوكولاتة : قالب (مقطعة مكعبات صغيرة)

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طريقة التحضير

لتحضير عجينة الكرواسون: في وعاء للخلط، ضعي الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، والماء، واخلطي المكونات حتى الحصول على عجينة ناعمة القوام، غلّفي العجينة بورق النايلون وأدخليها الثلاجة لمدة ساعة.

الكمية الباردة من الزبدة قسميها لثلاثة أقسام وافرديها وضعيها على قطع نايلون وغطيها وضعيها في الثلاجة.

افردي العجينة على السطح المراد العمل عليه مع رشة طحين بشكل مربع، ثم ضعي في وسطها الزبدة الباردة، وأغلقي الأطراف فوق الزبدة وارجعي افرديها مرة أخرى حتى الحصول على الشكل المربع.

 

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ضعي العجينة في صينية فرن وغلفيها بورق نايلون لاصق وأدخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

أخرجي عجينة الكرواسون من الثلاجة وافرديها على السطح مع رشة طحين، وكرري الخطوة لعدة مرات وأخيراً أدخليها إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

افردي العجينة وقطعيها إلى مثلثات رفيعة وصغيرة الحجم.

وزعي الشوكولاتة على قطع العجين ولفيها من القاعدة حتى الطرف.

ادهني حبات الكرواسان بالبيض المخفوق، ثم أدخلي حبات الكرواسون بعد وضعها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.

أخرجي الصينية من الفرن وقدميه دافئاً أو بارداً.

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