استعدادات قصوى لنفرة حجاج السياحة إلى المزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى

تستعد بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وشركات السياحة لنفرة الحجيج من عرفات الي مشعر مني بعد اذان المغرب، ثم إلى المزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وتنم النفرة بحوالي ٤٠٠ أتوبيس للحج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب حوالي ١٢٠ أتوبيس مرافقة الحجاج البري ، وجميع السيارات موديلات حديثة ومزودة بادلاء لإرشاد السيارت الي افضل الطرق خلال النفرة والتحرك بالمشاعر

واوضح سامية سامي ان تلك السيارات تتنوع ما بين الأتوبيسات والميني باص وسيارات ليموزين ببعض برامج الحج الفاخر ، وأضاف أن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .



وأشارت رئيس بعثة الحج، إلى أنه سوف تستمر في متابعة احوال الحجاج في مشعر مزدلفة ومتابعتهم حتي وصولهم الي مخيماتهم بمشعر مني لاستكمال مناسك الحج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية النفرة حفاظا علي سلامة الحجاج.

واضافت سامي، ان البعثة ستتواصل مع رؤساء تضامنات شركات السياحة للاطمئنان علي استمرار تقديم الخدمات المتميزة للحاج والتزام المطوفين بكافة الخدمات المتفق عليها معهم في مسعر مني والتدخل الفوري عند حدوث اي تقصير في حق الحجاج.