لادا تكتب نهاية سيارتها الشهيرة "جرانتا" والسر "إسكرا"

يبدو أن عملاق صناعة السيارات الروسية أوتوفاز، مالكة علامة لادا قد قررت إسدال الستار على مسيرة سيارتها الشهيرة "جرانتا" بعد رحلة ناجحة، وذلك بعدما أكد رئيس "أوتوفاز" الروسية، ماكسيم سوكولوف، على هامش منتدى "بطرسبورج" الاقتصادي الدولي، اعتزامه طرح فئة جديدة لسيارات "لادا" تحل محل " لادا جرانتا"، وهي "لادا إسكرا".

إسكرا بديلة جرانتا

وفقاً لما أعلنه رئيس "أوتوفاز" الروسية "سوكولوف"، فإن إدارة الشركة قد وافقت على هذا القرار، موضحاً أن إنتاج سيارات لادا إسكرا الجديدة سيبدأ نهاية عام 2024، فيما ستنطلق مبيعاتها بحلول عام 2025.

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إسكرا مقتبسة من فيستا

وبحسب "سوكولوف"، رئيس "أوتوفاز" الروسية، فإن مظهر السيارة الجديدة لادا إسكرا، مقتبس من سيارة "لادا فيستا" التي تتصدر أسطول مركبات شركة "أوتوفاز".

جدير بالذكر أن شركة "أوتوفاز" الروسية كانت قد كشفت مؤخراً عن موديل جديد لسيارات "لادا"، وهي سيارة "لادا أورا" التي تتميز بجسم طويل وتعديلات أخرى أدخلت في تصميمها ومظهرها الخارجي، وألمح رئيس شركة "أوتوفاز" الروسية، ماكسيم سوكولوف، إلى أن السعر المحتمل للسيارة الجديدة أورا قد يصل إلى مليوني روبل.

لادا جرانتا

لادا جرانتا في مصر

تقدم سيارات لادا جرانتا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة جرانتا من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.





يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود في لادا جرانتا نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات «لادا جرانتا» الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة مساعد للفرامل BAS».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «جرانتا» فئة « A/T» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

تقدم سيارات «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان التى تتناسب مع متطلبات العملاء ومنها الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها.