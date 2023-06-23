ارتفاع أسعار سيارات DFSK إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022

أخطرت شركة ناشيونال موتورز، وكيل سيارات DFSK الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ "أسعار سيارات DFSK" موديل 2022 والتي يتم العمل بداية من اليوم 23 يونيه.

أسعار سيارات DFSK إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022

شملت قائمة أسعار سيارات DFSK الجديدة موديل 2022 الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار سيارات DFSK المتوافرة في السوق المحلية وتشمل: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

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نفاد إيجل 580 و جلوري فان

وخلت قائمة أسعار سيارات DFSK الصادرة اليوم عن شركة ناشيونال موتورز، من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك جلوري فان.

زيادة على أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز ارتفاعًا في أسعار سيارات “DFSK” المتوافرة في مصر، إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022.

إيجل برو

أسعار سيارات DFSK إيجل برو وجلوري 330S وسيارات DFSK النقل موديل 2022

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK موديل 2022 في مصر الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز بعد الزيادات الجديدة المعلنة اليوم.

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إيجل برو هي أحدث سيارات DFSK في مصر

وتعد السيارة إيجل برو موديل 2022 هي أحدث سيارات DFSK في مصر وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”.

تقدم السيارة إيجل برو موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عددد 4 سوائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – تثبيت مقاعد الاطفال – حساسات ركن خلفية – نظام قياس ضغط الاطارات – فرامل يد الكتروني».

وزودت إيجل برو موديل 2022 ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أممامية وخلفية ليد – مفتاح بصة – كاميرا خلفية – كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات– فتحة سقف كهرباء – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج حراري خلفي – جهاز ملاحي GPS – جنوط رياضية 18 بوصة».