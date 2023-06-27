حبس مقاول عقار الإسكندرية المنهار ومالك الطابق الـ 14

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومالك الطابق الرابع عشر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ مع استكمال التحقيقات.

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الاسكندرية صباح اليوم الثلاثاء انتشار الجثة الثالثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول من تحت الأنقاض ،ويدعي " عبد الله يوسف محفوظ " ،وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين ، وهما شاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة، و " حمدي السيد احمد " 40 سنة وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، لمثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات إلى قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، وحجزه على ذمة التحقيقات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول، باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث عن أسر مفقودة أسفل العقار المنهار.

كانت إدارة الحماية المدنية قد دفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل العقار المنهار.