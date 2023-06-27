WhatsApp يوفر ميزة جديدة لحسابات الأعمال (كل التفاصيل)

في دفعة لأولئك الذين لديهم حسابات تجارية على النظام الأساسي، أعلن WhatsApp عن ميزتين رئيسيتين جديدتين. في منشور مدونة، كشف WhatsApp أيضًا أن لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم لتطبيق Business الخاص به.



أعلن WhatsApp عن قدرة أكثر من 200 مليون مستخدم لتطبيق WhatsApp Business على إنشاء إعلانات Facebook و Instagram التي تنقر على WhatsApp دون الحاجة إلى حساب Facebook، بالإضافة إلى طرق جديدة للتواصل مع العملاء بشكل أكثر كفاءة.



لا حاجة لحساب Facebook لإنشاء الإعلانات



في منشور المدونة، قال WhatsApp إنه سيكون قريبًا من الممكن للعديد من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم التي تدير عملياتها بالكامل على WhatsApp إنشاء وشراء ونشر إعلان Facebook أو Instagram مباشرة داخل تطبيق WhatsApp Business.

بعبارة أخرى، كل ما يحتاجه المستخدمون هو عنوان بريد إلكتروني وطريقة دفع للبدء. في وقت سابق، كان مطلوبًا أن يكون لدى الشركات حساب على Facebook.

يقول WhatsApp أن إعلانات الإعلانات هذه "هي واحدة من أقوى الطرق لجذب العملاء المحتملين لمراسلتهم على WhatsApp وهذا سيفتح فرصًا جديدة للشركات الصغيرة التي تستخدم WhatsApp فقط والتي تحتاج إلى طريقة أبسط لبدء الإعلان."



تمكين الشركات من الوصول إلى المزيد من المستخدمين



سيبدأ WhatsApp قريبًا في اختبار ميزة جديدة داخل تطبيق WhatsApp Business حيث سيكون لدى الشركات الصغيرة خيار إرسال رسائل مخصصة إلى عملائها - مثل تذكيرات المواعيد أو تحيات أعياد الميلاد أو حتى التحديثات على تخفيضات العطلات - بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.

"بدلاً من الاضطرار إلى إرسال نفس الرسالة يدويًا إلى العديد من العملاء، ستمنح هذه الميزة الجديدة للشركات القدرة على إرسال رسائل شخصية مع اسم العميل وأزرار الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص لقوائم عملاء محددة مثل تلك التي تحمل تصنيفًا محددًا (مثل عملاء VIP أو عملاء جدد)، حدد اليوم والوقت اللذين يتم إرسال الرسائل فيهما ثم شاهد ما ينجح"، كما أشار WhatsApp في منشور المدونة.

ومع ذلك، سيتعين على مستخدمي الأعمال الدفع مقابل استخدام هذه الميزة. قال WhatsApp: "سيكون لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في المستقبل"