سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك، تلك الصلاة التي تعد سنة مؤكدة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ حث النبي المسلمين على أداء صلاة العيد.

ولصلاة العيد سنن وآداب يجب التحلي بها، وهذا ما تقدمه "الوفد" في التقرير التالي.

سنن وآداب صلاة عيد الأضحى

ترديد تكبيرات العيد والجهر بها، وقال الله عز وجل في سورة البقرة: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ).

الاغتسال والتطيب قبل للذهاب لصلاة العيد وارتداء أجمل الثياب.

الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر.

اصطحاب النساء والأطفال والصبيان لأداء صلاة العيد.

وفيما يخص الحائض يستحب الذهب ومشاهدة صلاة العيد.

أداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد.

تبادل التهاني بمناسبة حلول العيد.

ذبح الأضاحي بعد الانتهاء من صلاة العيد.

تأخير الإفطار حتى يأكل المُضحي من لحم أضحيته.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

موعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

القاهرة:- 6:21 صباحًا.

الجيزة:- 6.22 صباحًا.

الإسكندرية:- 6.24 صباحًا.

مطروح:- 6.34 صباحًا.

الإسماعيلية:- 6:16 صباحًا.

بورسعيد:- 6.14 صباحًا.

السويس:- 6.16 صباحًا.

العريش:- 6.08 صباحًا.

كاترين:- 6.14 صباحًا.

شرم الشيخ:- 6.14 صباحًا.

المنصورة:- 6.18 صباحًا.

شبين الكوم:- 6.21 صباحًا.

كفر الشيخ:- 6.20 صباحًا.

دمنهور:- 6.22 صباحًا.

بنها:- 6.21 صباحًا.

طابا:- 6.08 صباحًا.

الطور:- 6.16 صباحًا.

نويبع:- 6.10 صباحًا.

حلايب:- 6.17 صباحًا.

شلاتين:- 6.19 صباحًا.

طنطا:- 6.20 صباحًا.

الزقازيق:- 6.19 صباحًا.

الفيوم:- 6.25 صباحًا.

قنا:- 6.24 صباحًا.

بني سويف:- 6.24 صباحًا.

أسيوط:- 6.28 صباحًا.

سوهاج:- 6.28 صباحًا.

المنيا:- 6.28 صباحًا.

أسوان:- 6.28 صباحًا.

أبوسمبل:- 6.37 صباحًا.

الغردقة:- 6:18 صباحًا.

الخارجة:- 6:36 صباحًا.

دمياط:- 6:16 صباحًا.

السلوم:- 6:42 صباحًا.