قبل ساعات من عيد الأضحي.. ننشر أسعار اللحوم بالمنيا

ساعات معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى صباح غدًا، ويعد عيد الأضحى المبارك هو عيد المسلمين ويعود بالخلق إلي التضحية التي هي عرفانا للخالق، وامتثالا لأوامر القادر، وتطلع للمرحمة من الغافر الراحم، ورغبة في الإغتسال من الخطايا والذنوب.

ويحرص الكثير من المسلمين على أداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذبح الأضحية في عيد الأضحي، في البداية تحدث الشيخ ثروت عبد المنعم حبشي احد مشايخ الطرق الصوفية بالمنيا للوفد قائلا ، ان الأُضْحِيَّةُ هي إحدى الشعائر الإسلامية التي يجب تعظيمها، وهي من أحب الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن لنيل رضا الله عز وجل فقال تعالى: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوي منكم"، فيغتنم كل مسلم مُقتدر فرصة عيد الأضحى المبارك للتقرب إلى الله بذبح أضحية.

واضاف عبد المنعم ، شرعت الأضحية للعديد من الحكم، منها، إحياء سُنّة نبيّ الله إبراهيم عليه السلام؛ حين أمرَه الله بذَبح ابنه، فامتثل لأمر الله تعالى، ففداه الله تعالى بِذبحٍ عظيمٍ،و في الأُضحية شُكر لله تعالى على ما أمَدّ عباده به من النِّعَم، وإدخال البهجة على قلوب الفقراء من خلال التصدق بجزء من الأضحيات، وإدخال السرور على أهل البيت من خلال الأكل من لحم الأضحية.

ولفت إلى أن وقت الأضحية، يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، واشترط الإسلام الأضحية من فئة معينة من الحيوانات، وهي خمسة أنواع: الإبل والبقر بنوعيه، والغنم من الضأن والماعز. أي أن الأضحية لا نصح بالدجاج أو الأرانب أو الغزلان أو غيرها، والإسلام اشترط للأضحية سن معينة بحيث، الإبل لا تقل عن خمس سنوات، والبقر والجاموس لا يقل عن سنتين، والماعز لا يقل عن سنة، والضأن: لاتقل عن سنة أيضًا، وفي بعض الروايات أجاز النبي أن يكون عندها 6 شهور، ولكن بشروط، بمعنى عند النظر إليها تحسبها أكثر من ذلك، ويُستحب أن تكون الأضحية سمينة، حيث يسَنُّ استسمان الأضحية واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها.

وأن تكون سليمة خالية من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى، ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم، قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا)، وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة، فيُقدّم الأضحية ذات الصفات المُستحَبّة.

كاميرات الوفد تجولت في اسواق المنيا، حيث تسيطر على أسعار اللحوم حالة من شبه الإستقرار النسبي داخل السوق المحلية، بإستثناء أسعار اللحوم الضأني التي سجلت ارتفاعا ملحوظا ، ويأتي ذلك في ظل توافر رؤوس الماشية نتيجة استيراد كميات من اللحوم أعلنت عنها وزارة التموين خلال الفترة الماضية، وتشهد أسعار اللحوم والأضاحي تحركا طفيفا، تزامنا مع اقتراب أيام عيد الأضحى.

وتحدث علي محمد إبراهيم تاجر مواشي بالمنيا ، ان أسعار اللحوم الكندوز تسجل من 320- 350 جنيها، بينما تصل في المناطق والأحياء الراقية إلى 417 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم البقري البلدي 330- 350 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار اللحوم البتلو 250 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن 370 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الجملي 280- 300 جنيه، واللحوم المجمدة 200 جنيه، واللحم المفروم المجمد 280 جنيها، وأسعار السجق سجلت 240 جنيها.

واضاف محمد عبد الحليم جزار بالمنيا ، أن سعر كيلو اللحم الضأني «البرقي» قائم، سجل نحو 120جنيهًا ، سجل سعر كيلو اللحم الضأني «أسواني» قائم، بين 115 جنيهًا وحتى 130 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الضأني «فلاحي» قائم، نحو 110 جنيهات، وسجل سعر كيلو اللحم الضأني «صعيدي» قائم، نحو 130 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الضأني «البرازيلي» قائم، نحو 90 جنيها.

واضاف إبراهيم عبد الحليم تاجر مواشي بالمنيا ، ان سعر بيع الخروف يتراوح ما بين 4000 و7000 جنيه حسب وزنه ونوعه، وبلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه، بلغ سعر رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه، وسجلت البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه.

وسجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه، وتراوح سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن بين 120- 160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كيلوجرام 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كيلو جرام الذي سجل سعر 150 جنيهًا، أما سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كيلوجرام فسجل سعر 160 جنيهًا، وسجلت سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيها.

وقد ارتفعت أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي هذا العام بنسبة لا تقل عن 100%، وفقًا لشعبة القصابين، ويأتي السبب في هذا الارتفاع نتيجة انخفاض المعروض من الماشية في الأسواق، فضلا عن ارتفاع أسعار العلف التي أثرت على أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بشكل كبير.