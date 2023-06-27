 خطبة عرفات من مسجد نمرة بمكة المكرمة .. بث مباشر

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دعاء يوم عرفة.. يسعى المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة الأدعية المستجابة في يوم عرفة، خير الأيام التي طلعت فيها الشمس والتي يجتهد المسلمون فيها بالدعاء والذكر بشكل مكثف بغية استجابة دعائهم واغتنام الخير الوفير من خير الأيام وأفضلها.

الفضائل في يوم عرفة

وهناك الكثر من الفضائل في يوم عرفة، إذا عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل دعاء يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فقدي روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

صيام يوم عرفة

ويكفر صيام يوم عرفة ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله، حيث إن هناك الكثير من الأدعية مستمرة في يوم عرفة من بينها التالي:

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا، من دعاء يوم عرفة مستجاب.

- اللهم اكتبني مع حجاج بيتك الحرام لهذا العام هم حجوا إليك بأجسادهم وأتيتك بروحي ونيتي وقلبي وكل جوارحي طالبًا رضاك عني فأشركني معهم بنيتي وأكتبني معهم بصالح عملي يا الله.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

- اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقى، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

- اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

- اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

- اللهم إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا.



