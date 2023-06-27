لبيك اللهم لبيك.. معناها وأفضل وقت للدعاء بيوم عرفة

لبيك اللهم لبيك.. في مشهد مهيب يتراص ضيوف الرحمن الآن أعلى جبل عرفات لإداء مناسك الحج، رافعين أصواتهم بالدعاء " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".

وحول معنى تلك الكلمات العظيمة.. لبيك اللهم لبيك، فثبت في السنة النبوية، إذا لبَّى المسلم خلال أدائه مناسك الحج أو العمرة فإن كل المخلوقات تلبي عن يمينه وشماله حتى الشجر، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يُلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله؛ مِن حجر، أو شجر، أو مدر"الطين اليابس" حتَّى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا.

لبيك اللهم لبيك

من جهته شرح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ معنى لبيك اللهم لبيك، هي كلمة إجابة، مستشهدا في قوله بما ورد في الصحيح، أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك، حيث إنَّ التلبية نوع من أنواع الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن التلبية يرددها الجميع حتى في المنازل، لكن الأكثر حظًا هم الذين يرددونها على جبل عرفات ضمن شعائر الحج، "والتلبية بالنسبة للملبي في أوقات الحج أو العمرة، فهي عبادة وبالتلبية فإنَّه يقيم عبادة الله.

الوقوف بعرفة

ولعل الوقوف بعرفة لحظات إيمانية لا تتكرر، وعلى الحاج استثمارها، وذلك بأن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في جماعة بعد الزوال مباشرة، أو بعد الوصول إن حدث بعد الزوال ، ويحرص الحاج على البقاء في مخيمه وعدم الخروج إلا لحاجة، فقد يتسبب الخروج في صعوبة العودة للمخيم، بسبب تشابه طرق عرفة.

وكهدية عظيمة يقدمها الخالق لعباده في يوم عرفة حيث يجتمع فيه شرف المكان والزمان، في لحظات إيمانية تعم فيها رحمة الله، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أفضاله كثرة عتق الله لعباده من النار، قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة".

أفضل أوقات إجابة الدعاء

والسنة في الوقوف بعرفة مثل وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعد زوال الشمس وحتى غروب الشمس، ويمكن الوصول لعرفة قبل هذا الوقت والمغادرة بعده بحسب ترتيبات الجهات المختصة، ولكن وقت الدعاء يبدأ من بعد الزوال.