حملة نظافة موسعة بشوارع مدينة دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبد الراضي والحسيني صبري، حملة نظافة ورفع للمخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع انتشار الأوبئة والأمراض.

واستهدفت حملة اليوم طريق مصر أسوان وطريق طراد النيل وطريق امتداد السكة الحديد، وشارع المركز، وشوارع منطقة العزازية وصفارة ونجع الخولى والصعايدة والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

أكد الخبير، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.