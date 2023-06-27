زيارات منزلية في المقدمة.. الصحة تقدم الرعاية على مدار الساعة للمواطنين

تسعى وزارة الصحة والسكان، إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، يتجلى ذلك في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تقديم خدمة علاجية للمواطنين بشكل جيد.

كما تسعى الوزارة، إلى تهيئة الخدمات الصحية داخل وحدات الرعاية الأولية لأكثر من 80 مليون مواطن من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتى تهدف إلى تطوير 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية والمناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى.

خدمات وزارة الصحة

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن التشغيل التجريبى لـ180 منشأة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة فى إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافى.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء فى الإعداد للمبادرة فى شهر يناير 2023 وذلك عن طريق اختيار عدد 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية والمناطق الطبية بـ21 محافظة كمرحلة أولى، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.