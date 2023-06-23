عاجل
أمن السعودية يوجه رسالة شديدة اللهجة السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من المشاركة في حدث بفرنسا مسنة مصرية تلقى وجه ربها فور وصولها المطار لأداء الحج
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يتفقد المبنى البحري بمستشفى السلام ببورسعيد

مستشفى السلام بورسعيد
مستشفى السلام بورسعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى السلام بورسعيد (المبنى البحري) الجديد، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال الأيام المقبلة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي زيارة الوزير ضمن عدد من الجولات الميدانية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي اللازم لضمان استدامة النظم الصحية، فضلا عن التأكد من مدى توافر الاستعدادت الصحية ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بجودة التجهيزات الطبية وغير الطبية بمستشفى السلام، والذي يتكون من أرضي و 7 أدوار، وبسعة 78 سرير إقامة، 26 عناية مركزة، 32 كراسي للغسيل الكلوي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، تفقد أقسام المبنى البحري، ومنها الأشعة والعناية المركزة والإفاقة والقسطرة القلبية، للتأكد من مدى تجهيزها في أفضل صورة وأعلى كفاءة، لاستقبال المرضى، كما اطمأن على مدى جودة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، ووجه بأهمية صيانتها بشكل دوري. 

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، وجه بإنهاء أعمال التشطيبات في أقرب وقت استعدادا لتقديم الخدمة، كما وجه بضرورة الالتزام بأعمال النظافة، والحفاظ على المظهر العام للمنشآة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

مواد متعلقة

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان إعادة إحياء "كبريتاج حلوان"

الصحة تطلق دليل التكليف للأطباء البشريين

وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

صرف مكافأة للعاملين بمستشفى العلمين النموذجي

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير لوحدات حياة كريمة 

لجنة عليا و9 لجان فرعية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان

الصحة: تحويل 18 حاجًا مصريًا إلى المستشفيات السعودية

وزير الصحة يتابع المبادرة الخاصة بجلطات القلب الحادة "كل ثانية حياة"
الجريدة الورقية