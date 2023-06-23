عاجل
السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من المشاركة في حدث بفرنسا مسنة مصرية تلقى وجه ربها فور وصولها المطار لأداء الحج
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وزير الصحة يتابع سير العمل بمستشفيات بورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية الجديدة والتى تخضع لمنظومة هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

واستقبل الوزير بمكتبه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وقيادات الصحة بالمحافظة.

وأشاد وزير الصحة بالمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية من خلال الجولات الميدانية المتواصلة التي يقوم بها محافظ بورسعيد  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مستوى صحي للمواطنين في محافظة بورسعيد من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

 وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الشفاء الطبي والذي يتمثل في تطوير مستشفي التضامن والرمد والمبرة بشكل متطور ليصبح أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتفقد مبنى مستشفى السلام البحري في إطارالاستعدادات النهائية لافتتاح المبني وتشغيله تجريبيا الذي يتكون المبنى من 7 أدوار ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل و4 غرف للجراحات المختلفة وغرف للولادة وعلاج الحروق، واحتياج بورسعيد لجهاز قسطرة قلب إضافى لما هو موجود بالمستشفيات. 

 

مواد متعلقة

إستياء بورسعيدي من انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام

وزير الموارد المائية والري يبحث أسباب انقطاع المياه عن بورسعيد

مياه القناة تبحث آليات تحسين خدمة مياه الشرب بقرى جنوب بورسعيد

اقتصادية قناة السويس: 258 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مايو

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنافذ مديرية الزراعة والمجمعات ببورسعيد

بورسعيد: ضبط لحوم عجول لبانى رضيع محظور ذبحها بمحلات الجزارة

النادي المصري يُصدر بيان ناري حول واقعة إلياس الجلاصي في برنامج "اللعيب"

صالون الوفد يناقش أسباب تدهور الحالة الإقتصادية ببورسعيد وطرق حلها
الجريدة الورقية