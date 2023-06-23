وزير الصحة يتابع سير العمل بمستشفيات بورسعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية الجديدة والتى تخضع لمنظومة هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

واستقبل الوزير بمكتبه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وقيادات الصحة بالمحافظة.

وأشاد وزير الصحة بالمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية من خلال الجولات الميدانية المتواصلة التي يقوم بها محافظ بورسعيد مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مستوى صحي للمواطنين في محافظة بورسعيد من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الشفاء الطبي والذي يتمثل في تطوير مستشفي التضامن والرمد والمبرة بشكل متطور ليصبح أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتفقد مبنى مستشفى السلام البحري في إطارالاستعدادات النهائية لافتتاح المبني وتشغيله تجريبيا الذي يتكون المبنى من 7 أدوار ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل و4 غرف للجراحات المختلفة وغرف للولادة وعلاج الحروق، واحتياج بورسعيد لجهاز قسطرة قلب إضافى لما هو موجود بالمستشفيات.