مواعيد عمل عيادات مبادرة 100 يوم صحة .. الكشف والعلاج بالمجان

كشفت وزارة الصحة والسكان في إطار الجهود التي تقدمها للمواطنين، ضمن المبادرات المختلفة التي تقدم الخدمات العلاجية بالمجان، عن أن الكشف والعلاج بالمجان بمبادرة 100 يوم صحة من خلال العيادات الثابته أو المتحركة في محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تفاصيل حملة 100 يوم صحة، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف الوزير عن حرص الدولة المصرية علي الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وأفاد الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وستعمل المبادرة من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحامًا لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.