اصنعي برياني اللحم بخطوات بسيطة لضيافة العيد

يعد برياني اللحم بقدر الضغط من أشهي أكلات عيد الأضحى الشهية والتي يفضلها الكثيرين، حيث أنها تصنف وجبة رئيسية، لذلك نقدم لكم طريقة البرياني بخطوات بسيطة.

برياني اللحم

مقادير البرياني



- اللحم : 2 كيلو (قطع)

- أرز بسمتي : 4 اكواب (مغسول ومنقوع)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة أرباع)

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة مكعبات كبيرة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- البصل : 3 حبات (مقطع شرائح)

- بهارات برياني : حسب الحاجة (مطحونة)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الزعفران : ملعقة صغيرة (منقوع بماء الورد)

- هيل : ملعقة صغيرة (حبّ صحيح)

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : عود

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكركم : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- صنوبر : حسب الرغبة (محمص)

- البصل : حسب الرغبة (محمر)

برياني اللحم



طريقة التحضير



في قدر الضغط، اقلي البصل والثوم مع القليل من الزيت حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الطماطم والبطاطس وقلبي قليلاً.

أضيفي البهارات الصحيحة والمطحونة وأضيفي الملح بحسب الحاجة.

أضيفي قطع اللحم، وحركي حتى يخرج الماء من اللحم ويغلي بقوة، ثم أغلقي القدر واتركيه على نار هادئة جداً حتى ينضج اللحم.

اسلقي الأرز مع الماء والملح لثلاث أرباع إستواء ثم صفيه.

أضيفي الأرز على اللحم الناضج، ووزعي على الوجه الزعفران المنقوع بماء الورد.

اكتمي القدر مجدداً واتركيه على نار هادئة جداً لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز تماماً.

اسكبي البرياني بطبق التقديم، وزيني بالصنوبر، والبصل المحمر، ويُقدم.