سفير مصر لدى المجر يلتقي بالرئيسة المجرية كتالين نوفاك

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، في إطار لقاء مجمع لسفراء الدول العربية المعتمدين في بودابست، بكتالين نوفاك رئيسة المجر.

سفير مصر في اجتماع مع بكتالين نوفاك رئيسة المجر

وفي الاجتماع، أكدت نوفاك على حرص المجر على تعزيز العلاقات والروابط مع الدول العربية، خاصة مع ما يجمع بين الدول العربية والمجر من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك.



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واستعرضت الرئيسة المجرية خلال اللقاء أهم تطورات الموقف المجري إزاء القضايا الإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، وكذا قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المجر والدول العربية، ومؤكدة على تطلعها لزيارة مصر والدول العربية الأخرى.