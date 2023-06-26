الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سفير مصر لدى المجر يلتقي بالرئيسة المجرية كتالين نوفاك

سفير مصر لدى المجر
سفير مصر لدى المجر ورئيسه المجر

التقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، في إطار لقاء مجمع لسفراء الدول العربية المعتمدين في بودابست، بكتالين نوفاك رئيسة المجر.

 سفير مصر في اجتماع مع بكتالين نوفاك رئيسة المجر

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شكري يجري مباحثات مع وزير خارجية المجر ببودابست

وفي الاجتماع، أكدت نوفاك على حرص المجر على تعزيز العلاقات والروابط مع الدول العربية، خاصة مع ما يجمع بين الدول العربية والمجر من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك.
 

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واستعرضت الرئيسة المجرية خلال اللقاء أهم تطورات الموقف المجري إزاء القضايا الإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، وكذا قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المجر والدول العربية، ومؤكدة على تطلعها لزيارة مصر والدول العربية الأخرى.

 

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