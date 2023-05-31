سفير المجر يزور معرض الزهور بالمتحف الزراعي (صور)

زار أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر بالقاهرة، معرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف الزراعي بالدقي، يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس محمود عطا المشرف العام على المتحف ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض الزهور، والمهندس أحمد منصور مدير المتحف.

كما تفقد السفير المجري أجنحة معرض الزهور، مشيدا بالمعروضات الزراعية.

كما زار "كوفاكش" متحف المقتنيات التراثية ومتحف الزراعة المصرية القديمة وقاعة السينما الملكية.

سفير دولة المجر بالقاهرة

معرض الزهور

سياق متصل، استقبل معرض الزهور اليوم كل من حرم سفير صربيا، وحرم سفير ارمنيا، وحرم سفير اليابان، وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا، مشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي.

ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسفراء الأجانب بالقاهرة، والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد افتتحوا، السبت الماضي، معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي.

سفير دولة المجر بالقاهرة

ويشارك المعرض أكثر من 200 عارضا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث ومستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

تواصل وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من السلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة، لرفع كاهل المعاناة عن المواطن بعد ارتفاع أسعار جميع السلع.



سفير دولة المجر بالقاهرة

وافتتحت وزارة الزراعة معرض "خير مزارعنا لأهلينا" المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، وتتوافر لديه جميع السلع الغذائية بأسعار تقل عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام بالمتحف الزراعي بالدقي مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

توفير احتياجات المواطن

وأضاف القرش في تصريحات له، أن الهدف من افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية، بجانب معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي هو توفير احتياجات المواطن في نطاق واحد، ورفع المشقة عنه للذهاب إلى أماكن بعيدة.

ولفت القرش إلي أن سعر اللحوم البلدي بالمعرض تبدأ بـ225 جنيهًا، وتتفاوت على حسب درجة وجودة اللحوم، وأعلى سعر يصل لـ270 جنيهًا.

سفير دولة المجر بالقاهرة

وتابع: يوجد "سكر، أرز، زيتون، وكل ما يحتاجه البيت"، وهذه الأسعار أقل من نظيرتها بالخارج بنحو 20%، موضحًا أن مواعيد العمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، ويستمر لمدة شهر.

وتمتلك وزارة الزراعة أكثر من 243 منفذ بيع سلع غذائية ثابتة، بالإضافة إلى بعض المنافذ المتنقلة على مستوى المحافظات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.