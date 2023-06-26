مفاجأة حول عدد الأبنية الأيلة للسقوط بالإسكندرية.. كارثة تحوّل عروس المتوسط لأطلال

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن مشهد انهيار العقارات في محافظة الاسكندرية مزعج للغاية وعار على المجتمع، مشيرا إلى أنه فور انهيار العقار تقدم بطلب إحاطة في المجلس للوقوف على أسباب سقوط هذه العقارات وإيقاف مسلسل انهيار العقارات.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط في الاسكندرية، وهو رقم مخيف، مطالبًا بتحرك عاجل من الحكومة بحصر أعداد العقارات الآيلة للسقوط.

وأوضح النائب محمود عصام، أن العقارات صدرت لها قرارات إزالة وقرارات بالترميم، مناشدًا بضرورة وجود خطة إخلاء للعقارات المهددة للسقوط، مؤكدًا أن العقار المنهار اليوم في اسكندرية كان به مخالفة دور زائد فقط، وتم تشكيل لجنة لفحص العقار لكنها تقاعصت في الإزالة.

مكون من 78 شقة

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، آخر تفاصيل عقار الإسكندرية المنهار، صباح اليوم الاثنين، قائلًا إنه وفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و8 حالات إصابة وخروجهم من المستشفى.

وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة بصورة عاجلة لوزير الإسكان والتنمية المحلية، حول العقارات المخالفة للبناء أو المهددة بالانهيار بالإسكندرية، قبل اتخاذ أي قرار حولها، مطالبًا بتوفير بدائل للسكان المقيمين في العقارات الآيلة للسقوط.

ولفت إلى أن عقار سيدي بشر مكون من 78 شقة، ولا يوجد أطفال مفقودة أسفل الأنقاض، كما أن العقار مقصد للمصطافين القادمين إلى محافظة الإسكندرية، ذاكرًا أن الطابق الأخير من العقار المنهار بالإسكندرية صدر قرار بإزالته، ولم ينفذ.

الانتباه للأبنية المخالفة

فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أبلغه باستخراج جثة مواطن من أسفل عقار الإسكندرية المنهار، اليوم الاثنين، منوهًا إلى أن الدولة منتبهة للأبنية المخالفة والعشوائية، وتم تقديم قرارات من قبل الحكومة لحصر العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بكل حي ومنطقة؛ لسرعة التعامل مع تلك الأبنية.

ولفت إلى أن انهيار عقار الإسكندرية سيتكرر مرة أخرى؛ وهذا بسبب عدم اقتناع السكان بإخلاء العقار الآيل للسقوط، والعقار الذي انهار اليوم في منطقة متميزة على الكورنيش، مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسات من (الصحة، الداخلية، الدفاع المدني، المحليات.. وغيرهم) لمتابعة تطورات الحادث.

وتابع: العمارات الآيلة للسقوط هو ورث قديم منذ قرن ماضي، معلنًا أنه حتى الآن نتج عن العقار ضحية من الجنسيات السودانية في مصر، و8 مواطنين مفقودين.

وأشار إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات ممثلة في إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، ومحاولات من المحافظة لتسكين الأهالي المتضررين، لكن لم تضح تفاصيلها حتى اللحظة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد.