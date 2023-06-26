ترعة توشكي تخطف روح شاب بأسوان

لقي شخص حتفه ، اليوم الاثنين غرقا في مياه ترعة توشكي جنوب محافظة أسوان، تم انتشال الجثة وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل غرق شاب في ترعة توشكي بإسوان

كانت البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان ، إخطارًا بوقوع حادث غرق شخص بترعة توشكي جنوب محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة والتي تبين انها لشاب يدعى محمد ع ٢٠ سنة من قرية الغنيمية مركز إدفو وأنه انزلقت قدمه أثناء السباحة في مياه الترعة؛ ما أدى إلى مصرعه .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبوسمبل وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

لقي شخص حتفه ، وأصيب 17 آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

كانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفى وعدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بين منطقتي جرزا والناصرية بدائرة مركز الفيوم، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية لتشخيص إصاباتهم، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.