هندسة بترول الأزهر تفوز بجائزة التميز العالمية الأولى للمرة السادسة

فاز طلاب جمعية مهندسي البترول العالمية بقسم هندسة بترول والتعدين بالأزهر الحصول على جائزة التميز العالمية الأولى على مستوى جمعيات البترول العالمية وللمرة السادسه على التوالي يتم تكريم جمعية مهندسي الأزهر من جمعية مهندسي البترول العالمية على مستوى العالم هذه الجائزة هي الأعلى تكريماً، حيث تعترف فقط بأعلى 10٪ من فصول طلاب SPE حول العالم.

من هو فريق هندسة بترول الأزهر؟

هي جمعية مهندسي البترول جامعة الأزهر(Society of Petroleum Engineers) وأحد فروعSPE international جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا التي تضم أكثر من 480 جمعية حول العالم وتعد الأزهر واحدة منهم، ولقد تأسس الفريق عام 2005 في جامعة الأزهر.

ما هي رؤية الفريق وما يسعى إليه؟

رؤيتنا هي الفوز بأفضل جمعية مهندسي البترول على مستوى العالم والتي تقدم من جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا تحت مسمى الOutstanding، ومهمتنا أن نساعد جميع الطلاب وحديثي التخرج ونؤهلهم لسوق العمل وذلك عن طريق عمل محاضرات ومؤتمرات وتدريبات سواء كانت في مجال البترول أوغير مجال البترول.

ما هي أهم إنجازات طلاب جمعية مهندسي البترول العالمية بقسم هندسة البترول والتعدين بالأزهر:

1. حققنا جائزة ال Outstanding كأفضل جمعية ضمن ال 5% على مستوى العالم5 مرات في 2018،2019، 2021و2022و2023.

2. حققنا جائزة ال Excellence awardوالتي كانت بمسمى الgolden award سابقاً كأفضل جمعية ضمن ال 10% على مستوى العالم 3 مرات في 2015، 2016و2020.

3. فزنا بالمركز الأول في مسابقة البحث العلمي(ال paper contest) المقدمة منSPE international جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا 3 مرات في عام 2015،2016 و2019، كما فزنا بالمركز الثاني عام 2021.

4-فزنا بالمركز الثاني في مسابقةYLF مؤسسة اعداد الشباب والقادة التي تضم الأنشطة الطلابية في مصر وتنافسنا مع 2500 فريق في البداية ثم 500 فيالمرحلةالثانيةثم 17 في المرحلة النهائية وقدمنا مشروع يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030وتم تكريمنا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الهجرة ووزيرة التضامن في عام 2022.

5. قمنا بإصدارالنسخة الرابعه من مجلةPetrocraft الخاصة بالفريق والنسخه الأولي من مجله Scope.

جائزة ال Outstanding ناتجة عن عمل وجهد كبير بالأخص في الأنشطة المجتمعية ؛ فقد قام النشاط الطلابي بحملة توعية ضخمة للتبرع بالدم، وزيارة مستشفى 57357، كما قام الفريق بعمل لقاء حواري مع علماء مصر العالم د. فاروق الباز والعالم د. عصام حجي وذلك بهدف توعية الشباب وحثهم على النجاح.

والنشاط الطلابي هذا العام قد وفر الكثير من التدريبات للطلاب في كبرى شركات البترول مثل: شل مبرجير،وبيكرهيوز،وهاليبرتون، واستري ملاينز لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن اهم إنجازات الفريق فى عام 2022-2023:

1. قمنا بتنظيم 45 ايفينت و 235 ساعه تعليميه وبحضور تجاوز 9000 شخص وقمنا بتقديم 11 تدريب للطلاب في العديد من الشركات.

2. قدمنا محاضرات علمية فى مختلف التخصصات سواء محاضرات في مجال بترول أو غيره من لغات اجنبية وبرمجة وتنمية بشرية ومهارات شخصية.

3. قمنا بإعداد محاضرة مع العالم د. فاروق الباز والعالم د. عصام حجي وذلك في إطار نصيحة الشباب.

4. قمنا بعمل ندوات عن أهمية الطاقة واستخداماتها والحفاظ على البيئة من قبل رئيس جمعية مهندسي البترول العالمية بأمريكا السنة السابقة والسنة الحالية والسنة التالية.

5. تم تكريم الفريق من الدكتور مدحت كمال رئيس SPE International.

6. تنظيم ورشه لعرض الإبتكارات الهندسيه لطلاب هندسه البترول بجامعه الأزهر.

7. تدريب أعضاء الفريق علي بيئه العمل داخل الشركات من خلال مسابقات بين الفرق المكونه من مختلف لجان الفريق.

8. قمنا بنشر النسخة الرابعة من مجلتنا petrocraft فى مؤتمر EYGPS الدولي للبترول.

9. تنظيم Energy for me لتوعيه طلاب المدارس بمستقبل الطاقه حول العالم.

10. تم تكريم أعضاء SPE من كليه الهندسه في المؤتمرالعلمي الثانوي لقسم تعدين وبترول بجامعه الأزهر.