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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

قرد يعطل المناسك باختطاف ملابس الحجاج.. شاهد

قرد يختطف ملابس الإحرام
قرد يختطف ملابس الإحرام

 حاول قرد اختطاف لباس الإحرام لبعض الحجاج الذين كانوا يزورون غار حراء في جبل النور كجزء من موسم الحج، وحاول الحاج وسيدة التصدي للقرد بعركلته بالأقدام.

 ويتضمن الجبل غار حراء، الذي يرتفع قرابة 700 متر عن سطح البحر، وهو المكان الذي نزل فيه الوحي للمرة الأولى على النبي محمد، عليه الصلاة والسلام.

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طرق حصول الحجاج على الدواء في مشعر عرفات (فيديو)

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اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65%

 وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ حتى يوم أمس نحو مليون و500 ألف حاج.

وتوقعت وزارة الحج السعودية أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى نحو مليونين و300 ألف حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة.

 أكثر من مليوني حاج:

 تتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، إذ تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة ركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

 وفي فبراير الماضي، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 1444/ 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

 وحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 نحو 900 ألف، بينهم 779 ألف و919 من خارج المملكة، في حين اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألف فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

 وشهد عام 2020 موسمًا استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من أرجاء العالم كافة.

 شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/tVjPXfOPuwI

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