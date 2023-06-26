أمن الإسماعيلية يضبط ديلر بكيلو هيروين قبل عيد الأضحى

ألقت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، القبض على عنصر إجرامي يدعى "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام".

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز فايد، يفيد ضبط عنصرًا إجراميًا يدعى "علي، س"، له معلومات جنائية"، مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته "بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام"، وأمر بتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.