المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، لإدانتهما في القضية رقم 671 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 452 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

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أحداث القضية تعود لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «الحسين ... ح»، 19 عاما، و«إسماعيل... إ»، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



