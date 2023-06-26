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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

دعم المجتمع الدولي والعالم الديمقراطي يضمن هزيمة روسيا في الحرب

وزير خارجية أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أن تقديم المساعدة الأمنية وزيادة ضغط العقوبات على روسيا واتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة، ستضمن هزيمة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والعالم الديمقراطي.

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وقال كوليبا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن غارة وحدات فاجنر على موسكو أظهرت بوضوح ضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وأضاف أن روسيا أصبحت أضعف يومًا بعد يوم، مؤكدا أنه من المهم للغاية الآن تزويد أوكرانيا بجميع الأسلحة اللازمة. 

وشدد أيضًا على ضرورة منع روسيا من شن ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية، وذلك في المقام الأول من خلال حظر عالمي توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج لصناعات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.

وزير الخارجية الأوكراني

وحث وزير الخارجية الأوكراني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تسريع وتيرة عملية تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين ونقل الطائرات الغربية إلى أوكرانيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين على أن "كل هذه الخطوات معًا ستسمح لنا بتحرير جميع الأراضي الأوكرانية".

كما رحب بقرار الاتحاد الأوروبي بزيادة سقف التمويل لصندوق "السلام" الأوروبي والذي سيساعد ليس فقط في ضمان إمدادات مستقرة من المعدات العسكرية لأوكرانيا ولكن أيضًا في تطوير التحالف الأوكراني-الأوروبي للصناعات الدفاعية.

جدير بالذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يجتمع في لوكسمبورج اليوم لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

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