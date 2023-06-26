روسيا تعلن وفاة 500 جندي أوكراني في عمليات عسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف بضربات صاروخية دقيقة، والقضاء على أكثر من 500 مقاتل من جنود كييف ومرتزقتها على عدة محاور.

وزارة الدفاع الروسية

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب قناة روسيا اليوم إنه تم تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية، والتصدي لمحاولات أوكرانية للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، والقضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين أمريكيين من طراز Paladin، وعلى محور كراسني ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في لوغانسك، وقضت على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر D-30.

وأوضح البيان أنه تم تم تدمير 19 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون

وفي سياق متصل يواجه يفغيني بريغوجين، قائد المجموعة العسكرية فاجنر لتحقيق جنائي بسبب تمرده على الدولة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الإثنين.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث: "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".

وكان الكرملين أفاد، مساء السبت، بأن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في 23 يونيو بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين، الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ستسقط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات، فيما سينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق.

نظام مكافحة الإرهاب في موسكو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية، أنه تم إلغاء العمل بنظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها الذي تم فرضه لمنع أي هجمات إرهابية في أعقاب تمرد مجموعة فاجنر الذي تم إحباطه، مؤكدة أن الوضع في العاصمة أصبح مستقر.

وذكر رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، على تليجرام “نرفع كل القيود المتعلقة بوضع نظام عمليات مكافحة الإرهاب”، شاكرا السكان على التزامهم “الهدوء وتفهمهم”.

وقال بيان لمقر العمليات في موسكو: “قرر رئيس دائرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو ومقاطعة موسكو إلغاء نظام عمليات مكافحة الإرهاب على أراضي موسكو ومقاطعة موسكو اعتبارًا من الساعة 09:00 يوم 26 يونيو 2023”..