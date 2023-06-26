فاعليات اليوم الثاني لعمل الفرق الطبية بمبادرة 100 يوم صحة بمنيا القمح والزقازيق

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الثاني، وذلك بمراكز ومدن منيا القمح والزقازيق، والتي تم إطلاقها أمس الأحد على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال مروره، عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة والمتمركزة في كل من ميدان المنسي بمدينة منيا القمح، وأمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، وكذلك عمل الفرق الطبية الثابتة بالمركز الطبي بمنيا القمح، ومركز طب الأسرة بالجديدة التابع لإدارة منيا القمح الصحية، تأكد خلالهما من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين، متابعًا مؤشرات التردد على العيادات المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وقام بالتأكد من تكثيف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وزيادة الإقبال على الخدمات كافة بالمركز الطبي بمنيا القمح، ومركز الجديدة، وفقًا لمؤشرات التردد اليومي، متفقدًا سير العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، وعيادات طب الأسنان، وموجهًا بضرورة حسن معاملة المترددين، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وحرص الاستماع إلى مرضى الكلى، بمركز الجديدة أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة، والذين أثنوا على أدائها لهم، وأداء الفرق الطبية.

ووأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٣، مضيفًا بأن تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية كافة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع تأكيد ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف الدكتور هشام مسعود إلى أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع تأكيد استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.