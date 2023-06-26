لاميتا فرنجية تثير بوصلة رقص الزيبرا يعكس أنوثتها

لافتت الإعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية انتباه متابعيها بوصله رقص رومانسيه مع حبيبها أمام البحر، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات الرومانسيه بنشر فيديو مثير عبر لإنستجرام.

وبدت لاميتا بإطلالة أنوثية جرئية كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، مثير التصميم عكس منحنيات قوامها بشكل لافت، صمم من قماش ناعم على نقشة الزيبرا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمد تسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية.

وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

ومثلت في مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.