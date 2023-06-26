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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

الرئيس السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا، ونائب رئيس اتحاد الجالية المصرية فى رومانيا، أن السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر برومانيا، قام مشكورا بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية  فى رومانيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

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الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في الخارج بعيد الأضحى

وقال السفير مؤيد الضلعى تهدى السفارة المصرية برومانيا وتتشرف بأن تنقل  لأعضاء الجالية المصرية  في رومانيا.

 

نص  التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية  فى رومانيا

 

"إخواتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير".

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التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية  فى رومانيا

وأعرب بالتهنئة السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا واعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية  فى رومانيا عن خالص تمنياتها بالتوفيق والرقى.

 

و تقدم د. عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى  على تهنئة فخامته المعبرة والرقيقة فلم ينسى سعادته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية برومانيا فى بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك" .

 

كما اتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للسفير النشط مؤيد الضلعى  سفير جمهورية مصر العربية برومانيا، والمستشارة الاستاذة مروة شعير نائب السفير والعقيد طيار اركان حرب محمود وهبى ملحق الدفاع المصرى برومانيا، والمستشار دكتور نادر شبل قنصل مصر برومانيا واعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجالية المصرية وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله، مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم، متابعًا: "وكل عام والشعب المصرى بخير في كل مكان من أنحاء العالم، وجميع أبناء مصر والعالم بخير وسلام".

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