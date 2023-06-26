وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: «بمشاعـر يملؤهـا التوقير لعظيـم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار».

وتابع: «ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الفداء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعًا للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل رفعة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقيننا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين، مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير، يعُم على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».