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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

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وجاء في نص البرقية: «بمشاعـر يملؤهـا التوقير لعظيـم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار».

 

وتابع: «ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الفداء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعًا للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل رفعة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقيننا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين، مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير، يعُم على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».

 

 

 

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