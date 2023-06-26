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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الإعدام شنقًا للمتهمين فى قضية ولاية السودان الإرهابية

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية" بالاعدام شنقا.

وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

 

 

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