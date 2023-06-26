الإعدام شنقًا للمتهمين فى قضية ولاية السودان الإرهابية

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية" بالاعدام شنقا.

وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.