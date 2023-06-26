توقيع اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الإتجار بالبشر

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، أن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي سيوقع غدا اتفاقية في تونس العاصمة مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسط قناعة متزايدة بضرورة مساعدة تونس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

وقال تاياني، في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "سيوقع المفوض فارهيلي غدًا اتفاقًا مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، كما تقرر في نهاية مهمة جورجيا ميلوني، مارك روته (رئيس وزراء هولندا) وفون دير لاين".

وتابع تاياني "تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية التونسي بعد وقت قصير من وصول النص، الذي وافق عليه المفوض فارهيلي أيضا، والذي سيوقع غدا في تونس. وبالتالي ستذهب الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي إلى تونس. وتحدثنا أيضا عما يمكن عمله مع صندوق النقد الدولي ولاحظنا بعض المرونة من جانب صندوق النقد الدولي. والآن ننتظر اقتراح الحكومة التونسية لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

ويأمل نائب رئيسة الوزراء الإيطالية أنطونيو تاياني أن يتم تخصيص أكثر من 105 مليون متوقعة لمكافحة الاتجار بالبشر لتونس، حيث قال "آمل أن يتم تقديم المزيد، فهذه هي الشريحة الأولى، ولكن يمكن أن تكون هناك شريحة ثانية. آمل أن يتمكن المفوض فارهيلي من زيادة هذا الرقم لمكافحة الاتجار بالبشر ".