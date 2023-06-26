وفد الكنيسة المعلقة يقدم التهنئة لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمناسبة حلول عيد الاضحى

استقبلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفد الكنيسة المعلقة بحي مصر القديمة بمقر المنطقة الجنوبية بزهراء المعادى نيابة عند الانبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة بالقاهرة لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات القوية والأصيلة والمحبة الكبيرة بين جميع اطياف الشعب المصري ليؤكد كونه نسيج واحد متلاحم يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه للأمام دائما.

مصر نموذج فريد متميز فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها

واضافت نائب محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد متميز فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها فى ظل دولة المواطنة على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته داعيه الجميع بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

وقدم وفد التهنئة بعيد الفطر الاضحى لنائبة محافظ القاهرة وكافة العاملين بها، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصرى مشيدين بالتطوير الكبير الذى تقوم به الدولة بالمنطقة الجنوبية متمنيا التوفيق والنجاح فى انجاز جميع الملفات والمشروعات لظهور المنطقة الجنوبية بمظهرها الحضارى اللائق بها.

وأعرب الوفد عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين التهنئة بحلول عيد الأضحى باعتبار مصر بلد الأنبياء والرسالات وعلينا أن نحافظ على وحدة وطننا والنسيج الواحد والتعايش بين كل أطياف المجتمع المصري وتكريس مبدأ المواطنة لترسيخ الأخوة والمحبة والروابط بين جميع المصريين وطرفي الأمة. مؤكدا أن مصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ مع تحقيق التنمية والازدهار فى جميع المجالات.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن أية محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.