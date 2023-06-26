إزالة 3 حالات تعدِ على أملاك الدولة بقرية فاو بحري بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت اليوم الاثنين إزالة 3حالة تعدي مخالفا للقانون بقرية فاو بحري، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالرضي، والحسيني صبري وباستخدام معدات الوحدة المحلية تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أن ازالات اليوم، عبارة عن أحواش باالخرسانة تمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

أضاف أن ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات خاصة ايام اجازة الاعياد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.