طريقة تحضير بيتزا بخبز الشوفان للدايت

تُعد البيتزا من الأكلات الشهيه التي يحبها الكبار والصغار، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا لا يمكن تناولها إذا كنت تتبعين نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك وصفة صحية لعمل البيتزا يمكن تناولها في الدايت.

طريقة عمل بيتزا صحية بخبز الشوفان

المقادير

- الخبز : رغيف (خبز الشوفان)

- خرشوف : نصف كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- لحم الديك الرومي : 2 شريحة (مدخن)

- صلصة طماطم : 5 ملاعق كبيرة

- أوريغانو : رشّة

طريقة التحضير

ضعي رغيف الشوفان على سطح جاف.

وزعي صلصة الطماطم فوق رغيف الشوفان وافرديها جيداً.

ضعي شريحتي اللحم الرومي المدخن، وقطع الخرشوف، فوق الصلصة.

رشي جبن الموزاريلا، والأوريغانو، فوق اللحم الرومي المدخن مع توزيعه جيداً.

ضعي البيتزا في الفرن واتركيها حتى تنضج، وقدميها ساخنة.