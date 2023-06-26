يمحي قلبك| طريقة عمل توست بالسلمون والخيار

يعرف السلمون بفوائده العديدة، حيث يحتوي علي الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول السيء، وزيادة أكسدة الكوليسترول الجيد، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل توست بالخيار والسلمون المدخن.

طريقة عمل توست بالخيار والسلمون المدخن

المقادير

- توست : 8 شرائح (مزال القشرة الخارجية)

- جبن كريمي : 100 غراماً (قابل للدهن)

- السلمون المدخن : 200 غم (شرائح)

- خيار : 1 حبة (مقشر ومزال البذور ومقطع شرائح رفيعة)

طريقة التحضير

ضعي التوست على سطح نظيف، وافردي عليه الجبن بالتساوي.

أضيفي شرائح السلمون على نصف الخبز، وضعي عليها طبقة من شرائح الخيار.

ضعي باقي التوست على الخيار، وباستخدام سكين حاد يقطع على شكل مثلث، ويُقدم.