مفيد وصحي.. حضري سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

يعد سمك السالمون من أكثر الأطعمة المغذية، حيث إن هذه السمكة الدهنية المشهورة ليست محملة بالعناصرالغذائية فحسب، بل إنها قد تقلل أيضًا من بعض عوامل الخطر للعديد من الأمراض المختلفة، علاوة على ذلك، فهي لذيذة ومتعددة الاستخدامات.

ونعرض لكٍ في السطور التالية فوائد تناول سمك السالمون في السطور التالية.

1.غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية..

السالمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) .

يحتوي "100 جرام من السالمون على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية، على عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من سمك السالمون.

يعود الفضل إلى المركبات الموجودة في سمك السالمون والتي على العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

2.مصدر غني بالبروتين..

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل صحة مثالية، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

3 .غني بفيتامينات B..

سمك السالمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب، مثل فيتامين ب 12، والنياسين، فيتامين ب 6، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، والثيامين، وحمض الفوليك.

تشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في جسمك، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

أظهرت الدراسات أن جميع فيتامينات ب تعمل معًا للحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ والجهاز العصبي، لسوء الحظ، حتى الأشخاص في البلدان المتقدمة قد يعانون من نقص في واحد أو أكثر من هذه الفيتامينات.

إذا كنتٍ ترغبي في تناول وجبة غذائية مفيدة تزين سفرتك حضري سالمون بالكاري وحليب جوز الهند في السطور التالية.

المقادير

- السالمون : 500 غراماً (فيليه / مقطع قطع صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : 2 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- بهارات الجرام ماسالا : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- حليب جوز الهند : علبة

- الماء : كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

طريقة التحضير

تبلي قطع السالمون بالملح، والفلفل الأسود، ونصف ملعقة كبيرة من الكاري، ورشة كركم، ورشة غارام ماسالا.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وأضيفي ثلث كمية السلمون، وقلبي من وقت إلى آخر حتى يحمر، ثم أعيدي الكرة حتى تنتهي من قلي كمية السلمون كاملة.

أضيفي البصل في المقلاة نفسها وقلبي حتى ينضج، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لدقيقة، ثمّ أضيفي مكعبات الطماطم.

تبلي بالبهارات وقلّبي المكوّنات لعدة دقائق، ثمّ اسكبي حليب جوز الهند والماء، واتركي الخليط حتى يغلي على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي قطع السالمون، واغلي الخليط لمدة 15-20 دقيقة إضافية، ثم أضيفي الكزبرة، وحرّكي المكوّنات لمدة 3 دقائق، ثم قدميه ساخناً.