حضري سلمون مشوي بزيت الزيتون والليمون للرجيم

يحتوي سمك السلمون على فوائد عديدة جعلته من أبرز الأسماك المفضلة لدى الأمهات لتحضيره بأكثر من طريقة مختلفه تعود بالنفع على أفراد أسرتها.

ونقدم لكِ في السطور التالية فوائد تناول سمك السالمون في السطور التالية.

نصائح مهمة عند تناول السلمون

فوائد صحية لسمك السلمون تحتاج إلى بعض النصائح للحصول على الفوائد والابتعاد عن المضار، وإليك أبرز النصائح:

يُنصح بالابتعاد عن تناول أكثر من 340 جراما من سمك السلمون للمرأة الحامل أو المرضع، حيث أن السلمون يحتوي على الزئبق الذي قد يضر الطفل.

يُنصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل، واختيار سمك السلمون من ضمن هذه الوجبات.

يُفضل شراء سمك السلمون وأي نوع أخر من الأسماك من متجر معروف، وذلك بسبب وجود العديد من المشكلات الصحية في بعض الأسماك التي تأتي من مصادر غير موثوقة.

فوائد صحية لسمك السلمون

فوائد صحية لسمك السلمون تمثلت في ما يأتي:

1. يحتوي على الأحماض الدهنية الجيدة

السلمون هو أحد أفضل المصادر الغنية بأوميغا 3 (Omega-3) من نوع حمض ادوكوساهيكسانويك (Docoahexaenoic acid) وحمض الأيكوسابنتينويك (Eicosapentaenoic acid) الضروريان للجسم، بحيث لا يستطيع الجسم إنتاج هذه الأحماض بذاته، لذلك لا بد من استهلاكها بكميات كافية.

ينتج من هذه الأحماض فوائد صحية لسمك السلمون متعددة، حيث من فوائد هذين الحمضين الآتي:

التقليل من الالتهابات.

المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.

الوقاية من أمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة خلايا الجسم والشرايين.

المحافظة على صحة العظام، والتقليل من الإصابة بهشاشتها.

تحسين وظائف الدماغ المختلفة، فتعمل الأحماض على تحسين الذاكرة، والمساعدة في الوقاية من مرض الزهايمر.

2. يحتوي على البروتينات

سمك السلمون غني بالبروتين، وهي من المغذيات الأساسية التي يجب أن يُحصل عليها يوميًا من النظام الغذائي، إذ يلعب عددًا من الأدوار الهامة في الجسم، ومنها:

المساعدة على الشفاء بعد الإصابة.

الحماية من هشاشة العظام.

الحفاظ على كتلة العضلات خلال فقدان الوزن.

3. غني بمعدن السيلينيوم

فوائد صحية لسمك السلمون أحدها احتوائه على معدن السيلينيوم، وهو معدن موجود في التربة وبعض الأطعمة، يحتاجه جسمك للتمتع بصحة جيدة.

بالرغم من أن الجسم قد يحتاج إلى كمية قليلة من السلينيوم إلا أنه يتوجب الحصول على ما يكفي منه في النظام الغذائي.

يقدم عنصر السيلينيوم العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها الآتي:

زيادة المناعة الذاتية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية.

المساهمة في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

المساعدة في حماية صحة العظام.

4. يحتوي على مضادات الأكسدة أستازانتين (Astaxanthin)

أستازانتين هو مركب مرتبط بتأثيراته الإيجابية على الصحة، وهو المسؤول عن إعطاء السلمون لونه الأحمر.

ينتج من هذه مركب أستارزنتين فوائد صحية لسمك السلمون، حيث يقدم مركب أستارزنتين بمساعدة أوميغا 3 الفوائد الآتية:

المساهمة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول السيء، وزيادة أكسدة الكوليسترول الجيد.

حماية الدماغ والجهاز العصبي من الالتهاب.

المساهمة في حماية الجلد من التجاعيد.

5. يساعد في تخفيف الوزن

فوائد صحية لسمك السلمون أحدها أنه يساعد على تخفيف الوزن، فاحتوائه على البروتينات تجعله يُقدم الفوائد الآتية بما يختص بتقليل الوزن:

تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

زيادة معدل الأيض في الجسم.

زيادة حساسية الأنسولين، وذلك يساهم في تخفيف الوزن.

تقليل الدهون الموجودة في البطن.

إذا كنتٍ ترغبين في الوزن المثالي حضري سلمون مشوي بزيت الزيتون والليمون للرجيم بخطوات بسيطة وسهلة.

المقادير

- السلمون : 2 قطعة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الثوم، والريحان، وزيت الزيتون، والفلفل، والملح، وعصير الليمون، والبقدونس، في وعاء.

ضعي قطع السلمون في طبق، وغطيه بتتبيلة الثوم، وأدخليه للثلاجة لمدة ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

ضعي السلمون مع التتبيلة في ورق القصدير وغطيه جيداً، ثم ضعيه في صينية الفرن.

اشوي السلمون لمدة 45 دقيقة حتى يطرى وينضج.

قدميه ساخناً إلى جانب الخضار السوتيه.