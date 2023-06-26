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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

محافظ الجيزة يستقبل
محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة عدد من القيادات الكنسية والتى ضمت ( الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، الأنبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، القس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة) والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى فى حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الحيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والإستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

 

وكان فى إستقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى 
محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى 

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