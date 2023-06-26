أول تعليق من لوكا مودريتش بعد التجديد مع ريال مدريد

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودرتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد رسالة عقب إتمام التجديد مع الميرنجي مساء اليوم .

نشر لوكا مودرتش على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسالة عقب إتمام التجديد مع ريال مدريد قائلا:" البيت السعيد".

أعلن نادي ريال الإسباني اليوم الأثنين رسميًا تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لموسم إضافي حتي 2024 .

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر " رسيمًا جددت إدارة الملكي التعاقد معولوكا مودريتش بعقد حتى 30 يونيو 2024.

وأنضم مودريتش صاحب الـ37 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في موسم 2012 لعب مع الملكي 488 مباراة بمختلف المسابقات ، ونجح في تحقيق 23 لقب خلال مسيراته مع العملاق الإسباني وهم 5 دوري أبطال أوروبا ، 5 ألقاب لكأس العالم للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 2 كأس ملك إسبانيا و 4 ألقاب. كؤوس السوبر الاسباني.

خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد ، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية موسم 2018 ، وجائزة أفضل لاعب والمقدمة من الفيفا في 2018 ، وجائزة UEFA ، وكأس العالم للأندية 2017 .

مودريتش يرفض عروض الأنتقال للدوري السعودي

رفض لوكا مودريتش نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عرض الهلال السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل

وكان مودريتش رفض عرضا من نادي الهلال مقابل 200 مليون يورو من أجل إغراءه بالانضمام للزعيم.

وتابعت التقارير، أن مودريتش لديه اهتمام كبير بعائلته ويرى أنها سعيدة في مدينة مدريد، وعليه قرر اللاعب الكرواتي الاستمرار مع النادي الملكي لموسم آخر حتى عام 2024.

وكشفت تقارير تطورات بشأن موقف مودريتش من مفاوضات نادي الهلال السعودي.

وقدم نادي الهلال عرضا ضخما مقابل 200 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات للاعب الكرواتي لوكا مودريتش، رغم ذلك ريال مدريد أكد أن اللاعب يريد الاستمرار مع الملكي لموسم آخر.

وتابعت التقارير، أن مودريتش وافق على تمديد عقده لمدة عام واحد، ليمدد إقامته مع الملكي للموسم الثاني عشر ، على الرغم من أنه قد جذب اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي السعودية على رأسها نادي الهلال السعودي.