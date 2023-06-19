مودريتش يحدد موقفه من اللعب دوليا

حدد لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا لكرة القدم، موقفه فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب الوطني.

وقال مودريتش أن قراره الجديد سيحتفظ به لنفسه حاليا وعدم الإفصاح عنه.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية، بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 4 - 5 بركلات الترجيح في نهائي دوري أمم أوروبا أمس الأحد: اتخذت قراري بشأن مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي لن أقول أي شيء بشأن هذا.

وفشل المنتخب الكرواتي مرة أخرى في التتويج بلقب بعدما حل وصيفا في مونديال 2018 واحتل المركز الثالث في مونديال 1998 و2022. وسيكون الهدف الأكبر المقبل للمنتخب الكرواتي هو بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.

وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي: نحن آسفون أننا لم نتمكن من التتويج بلقب من أجل لوكا، لوكا قال إنه سيتخذ قراره الشخصي.

ويأمل المدير الفني أن يكمل مودريتش مسيرته مع المنتخب الوطني رغم فشله مرة أخرى في التتويج بلقب.

وقال داليتش: كان عظيما مرة أخرى، قدم كل شيء طوال 120 دقيقة. سأكون سعيدا إذا استمر.