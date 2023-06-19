الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مودريتش يحدد موقفه من اللعب دوليا

مودريتش
مودريتش

حدد لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا لكرة القدم، موقفه فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب الوطني.

وقال مودريتش أن قراره الجديد سيحتفظ به لنفسه حاليا وعدم الإفصاح عنه.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية، بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 4 - 5 بركلات الترجيح في نهائي دوري أمم أوروبا أمس الأحد: اتخذت قراري بشأن مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي لن أقول أي شيء بشأن هذا.

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مودريتش يقود تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وفشل المنتخب الكرواتي مرة أخرى في التتويج بلقب بعدما حل وصيفا في مونديال 2018 واحتل المركز الثالث في مونديال 1998 و2022. وسيكون الهدف الأكبر المقبل للمنتخب الكرواتي هو بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.

وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي: نحن آسفون أننا لم نتمكن من التتويج بلقب من أجل لوكا، لوكا قال إنه سيتخذ قراره الشخصي.

ويأمل المدير الفني أن يكمل مودريتش مسيرته مع المنتخب الوطني رغم فشله مرة أخرى في التتويج بلقب.

وقال داليتش: كان عظيما مرة أخرى، قدم كل شيء طوال 120 دقيقة. سأكون سعيدا إذا استمر.

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