رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، في قصر ثقافة كفرالشيخ، بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يعرض الانجازات التي شهدتها المحافظة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتاح معرض للفنون التشكيلة، وفقرات فنية لفرقة الكورال بقصر الثقافة.