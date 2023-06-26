مجازر المنيا تنتهى من استعداداتها لذبح أضاحى العيد مجاناً

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جاهزية 38 مجزراً حكومياً ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لذبح الأضاحى بالمجان، مشدداً على الإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية و البيئية .

وناشد المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع ، للحفاظ على نظافة البيئة و سلامة المواطنين، وفى ذات السياق، تابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، العمل بمجزر تلة للتأكد من جاهزيته لإستقبال الأضاحي، والإطمئنان على انتظام العمل ومراعاة حالة النظافة العامة، وعمل معدات وآلات الذبح، إلى جانب بحث احتياجات المجازر من مواد ومستلزمات وقائية ورفع كفاءتها، مشيراً أنه جارى متابعة باقى مجازر المركز، وهى( المنيا العمومى، و المطاهرة البحرية، ونزلة حسين ، و صفط الخمار) .

ومن جانبه، قام عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحى خلال العيد بالمجان وهى مجازر ( القيس، طمبو ، صفط أبو جرج ، صندفا ) ، مع تقديم كافة التيسيرات أمام المضحين والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية و البيئية .

وفى مغاغة، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، استعدادات المجازر لإستقبال الأضاحى خلال أيام العيد ، مع التأكد من الإلتزام بكافة الإشتراطات ، والقواعد المعمول بها داخل المجازر لخدمة المواطنين ، وتشجيعهم للذبح داخل المجازر، وعدم الذبح فى البيوت والطرقات و الشوارع، مضيفا أنه تم الانتهاء من الترتيبات بمجازر المركز، وهى ( مغاغة العمومى، وأبا البلد ، شارونة، و طمبدى)، وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية أنهت استعداداتها بمجازر ( أبوقرقاص العمومى ، بنى عبيد ، اتليدم )، لتقديم خدماتها لأصحاب الأضاحى ، وتلبية احتياجات المجازر من معدات وأدوات الذبح، وتوفير الإشتراطات الخاصة بالنظافة العامة.